Dossier Calcio e affari

Incroci societari e finanza creativa: i misteri nella battaglia legale per il Milan

Due cause in Lussemburgo e una a New York in cui spunta il finanziere cinese Li Yonghong che acquistò la società da Berlusconi nel 2017: perché la vendita dei rossoneri non procede in acque tranquille e potrebbe incrociare anche la questione stadio