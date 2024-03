La rete di Daniele Migani, il finanziere accusato di aver truffato 50 milioni ai Montezemolo

Milioni investiti in fondi lussemburghesi molto speculativi e poi bruciati in circostanze apparentemente poco chiare al momento. Catene societarie che attraversano le piazze finanziarie più discrete e vantaggiose d’Europa, soprattutto in termini di tasse. Dossier seguendole è finito in Svizzera, Liechtenstein, Londra, Lussemburgo, tutte giurisdizioni che rendono più difficile ricostruire i percorsi del denaro e delle decisioni di investimento, soprattutto dall’Italia. L’inchiesta aperta da poco dalla procura di Milano e nata dalle denunce della famiglia Montezemolo e da qualche altra decina di facoltosi imprenditori e professionisti del nord Italia potrebbe alzare il velo su un altro grosso pasticcio finanziario che ha inghiottito molti soldi tra investimenti speculativi finiti male e gestioni del denaro che parrebbero opache

Il contenuto è riservato agli abbonati.