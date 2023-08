Dossier Mutui e prestiti

Costretti a vivere in macchina: i debiti delle famiglie milanesi

In città crescono le richieste di prestiti alle banche. Ma oggi il rischio di non riuscire a estinguerli è concreto. Soprattutto per chi è in difficoltà: il capoluogo lombardo ha i numeri più alti d’Italia. La storia di Mohamed