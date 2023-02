Dossier Olimpiadi & infrastrutture

Olimpiadi fra 3 anni, ma dell'ex Palasharp si vede solo il degrado

Il vecchio palazzetto dello sport, dismesso da oltre 10 anni, dovrà essere riqualificato per le Olimpiadi 2026. Il cantiere non è ancora partito e già si vede all’orizzonte un balzo dei costi del 10%. Ecco come si presenta oggi a 3 anni dall’evento