Dossier Le mani sulla città

Perché a Milano si costruisce di più, ma i permessi rilasciati dal Comune sono sempre di meno

I permessi di costruire, dimostrano i dati ottenuti da Dossier, sono in calo dal 2014. Significa che sempre più spesso si ricorre alla scia per realizzare nuovi edifici. Oggi sembra sia scoppiata una bolla, ma da 10 anni la strada per i costruttori è spianata