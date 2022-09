Cosa si sta facendo e cosa si farà con i soldi del Pnrr a Milano

Poco più di un miliardo sui quasi 34 già ripartiti tra i comuni italiani. È quanto finora è stato destinato alla Città metropolitana di Milano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Fondi arrivati ai Comuni che servono e serviranno, insieme a quelli ancora da distribuire, per gli investimenti su infrastrutture, istruzione, ambiente e rigenerazione urbana. Ecco dove finiranno municipio per municipio voce per voce, mentre la trasparenza lascia già a desiderare

Il contenuto è riservato agli abbonati.