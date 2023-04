Perché non ci sono abbastanza autisti per i mezzi pubblici di Milano

Non bastano le esultanze per il ventesimo posto al mondo per trasporto pubblico, assegnato all'interno di una ricerca di Oliver Wyman Forum e università di Berkeley. Leggendo il report, infatti, quel ventesimo posto è meno lusinghiero del previsto, dal momento che gli indicatori sono al di sotto delle medie europee e di fatto Milano è sostanzialmente la penultima città del vecchio continente. Il punto è che quel ventesimo posto in Europa è pronto a peggiorare. Ecco perché

Il contenuto è riservato agli abbonati.