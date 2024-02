Quanto pesa l’agricoltura lombarda nella guerra dei trattori

Fra agricoltori in marcia nelle capitali, il dietrofront dei governi sui balzelli e Bruxelles che rinuncia alle proposte sul tavolo, è difficile capire come finirà la “protesta dei trattori” ormai dilagata in tutta Europa. Sta di fatto che la contestazione, in terra padana, ha due volti: quello degli agricoltori che non vogliono essere strangolati da prezzi che quasi non ripagano i loro costi e quello dell'industria del settore che pesa parecchio qui. Ma gli interessi, fra produzione agricola e comparto della trasformazione agroalimentare, non sempre coincidono.

Il contenuto è riservato agli abbonati.