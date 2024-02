Aree ex Falck: dentro al cantiere del più grande progetto di riqualificazione d’Europa

Intorno alla Città della Salute, dovranno nascere residenze, uffici, hotel e spazi verdi. Ma per adesso non si è ancora iniziato a costruire. Si partirà dal lotto chiamato “Unione zero”, dove alcune opere sono ancora a carico di Hines e Prelios: le due realtà che in precedenza avevano la gestione dell’intero progetto. L'occhio di Dossier sul cantiere da 200mila metri quadrati

Il contenuto è riservato agli abbonati.