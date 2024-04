Bilocali da 600mila euro: la mappa dei rincari attorno agli ex scali ferroviari

La parola ‘scalo’ negli ultimi anni è diventata quasi sinonimo di quartiere ed è molto sfruttata dal marketing. Così schizzano alle stelle i prezzi nei quartieri dove sorgono gli ex scali ferroviari in via di riqualificazione. Anche per l'edilizia a basso costo. La mappa di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.