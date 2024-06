L’inarrestabile ascesa di Lorenzo Ruzza, l’orologiaio che punta i 40 milioni di fatturato

“Funziona così: la mattina presto metto i video su Instagram con gli orologi in vendita (accompagnati da video molto coloriti), i potenziali acquirenti mi contattano via telefono e generalmente il pomeriggio li ho già venduti, con consegna in tutto il mondo dopo aver chiuso l’affare”. Spiega così a Dossier buona parte del suo business Lorenzo Ruzza, probabilmente il più famoso venditore di orologi di lusso d’Italia. O meglio, rivenditore, perché il suo business è quello. Non ha rapporti commerciali con i produttori di orologi, ma sta in quello che si chiama il mercato del “secondo polso”, la seconda mano delle lancette che proprio nel 2021 valeva 20 miliardi di euro a livello mondiale secondo le stime della società di consulenza Deloitte

