Dove sono finiti gli scooter in sharing a Milano?

Così come non li senti passare, allo stesso modo, in silenzio, spariscono da Milano. Gli ultimi sono stati i motorini azzurri e bianchi di Cityscoot a fine novembre. Molti di questi scooter sono ancora visibili in diverse zone della città perché vanno ancora rimossi. Prima della società francese, altri 4 operatori hanno lasciato il mercato dei motocicli in condivisione, cioè quel servizio che offre ai cittadini il noleggio automatico. Ecco chi sono, perché sono spariti, chi è il solo operatore sopravvissuto e quale è il suo segreto. L'inchiesta di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.