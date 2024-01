Dossier Misteri economici

Le imprese di Send to me e Giulio D’Antoni, mister 9 miliardi

Tra le prime 5 aziende per fatturato in Lombardia è comparsa tra i colossi dell'energia e delle telecomunicazioni la sconosciuta Send to me: costituita nel 2020 a Milano, nel 2021 a bilancio ha messo 9 miliardi di fatturato, ma facendo cosa resta un mistero