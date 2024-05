Tutti gli abusi edilizi dietro al sequestro di via Lepontina a Milano

Non sarà facile spiegarlo agli ignari investitori che sulla piattaforma di crowdfunding Concrete Investing - dove si può diventare azionisti di società immobiliari con un paio di click online - avevano creduto nella bontà dil progetto immobiliare di via Lepontina a Milano, il “Giardino segreto Isola” appena sequestrato su ordine del gip di Milano Mattia Fiorentini nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza pesanti abusi edilizi e altri reati connessi a carico di 9 persone. Non sarà semplice perché ovviamente questo rischio non era assolutamente contemplato nell’idea di investimento offerto online ai potenziali soci, attratti dai possibili guadagni del progetto di questo palazzo di sette piani e dell’altezza di quasi 22 metri di altezza da costruire sulle ceneri di un piccolo fabbricato commerciale, con appartamenti che sfioravano il milione di euro

Il contenuto è riservato agli abbonati.