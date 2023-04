Pubblico e privato per la nuova società che si occuperà di casa a Milano: funzionerà?

Nell’ambito della nuova strategia comunale al riguardo, il braccio operativo della giunta comunale, nella visione dell’attuale giunta è un nuovo ente che “collabori con altri soggetti per migliorare il mix abitativo, per la riqualificazione degli edifici ma anche delle aree”. Società casa, questo il nome della società partecipata, nel pratico avrà lo scopo di gestire il patrimonio pubblico in mano al comune: in dieci anni gli alloggi abitativi pubblici dovranno salire a 25.000 unità, 3.000 in più di quelle attuali, e all’housing sociale saranno riservati 10.000 alloggi. Una sperimentazione ambiziosa e che dovrebbe favorire l’abbassamento dei prezzi.

Il contenuto è riservato agli abbonati.