Dossier bilanci

Starbucks: gli americani ci rimettono 15 milioni, ma a Milano c'è chi guadagna

Il gruppo di Seattle ci ha messo quasi 50 anni per sbarcare in Italia, a Milano oggi conserva 8 punti vendita, mentre 2 non hanno resistito alla pandemia. Le perdite sono consistenti, ma il gruppo Percassi gode sul marchio