Chi c'è dietro la Terrazza sul Duomo che fa il pieno di utili

Se l’Hollywood della famiglia Baldaccini - dove Grimoldi ha imparato il mestiere - è stato per decenni il locale simbolo della città con le sue ospitate di vip e starlette in corso Como, il Terrazza 21 con i suoi clienti che arrivano da mezzo mondo è quello che più rappresenta la Milano post Expo. Ecco chi c'è dietro tra il fratello di un ex deputato della Lega e due storici assicuratori di Monza

Il contenuto è riservato agli abbonati.