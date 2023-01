"Con 300 euro ti aiuto a trovare casa", ma per molti è una truffa

Niente foto per gli annunci sui portali, solo indirizzi a volte presi senza l'autorizzazione dei proprietari. Per far incontrare domanda e offerta sono nati nel tempo siti che, in cambio di alcune centinaia di euro, raccontano a chi cerca casa di fornire un elenco di proposte in linea con le richieste. Come abbiamo scoperto però non sempre, quasi mai, finisce così. Prosegue il viaggio di...

Il contenuto è riservato agli abbonati.