Caso Reef: aperta un’inchiesta per truffa, ma recuperare i soldi resta un miraggio

Ad aver scelto come sede milanese il centro di via Fantoli 7 a Milano – negli anni sono passata da lì anche Monte dei Paschi, Poste italiane e Cariplo – è la Reef spa di Maurizio Misagordi. Una società che per due anni ha promesso compravendite immobiliari vantaggiose a decine di clienti. Ma che alla fine, come vi abbiamo raccontato, si è intascata tutte le caparre versate: 50, 70, anche 130mila euro. Sono state aperte due inchieste per truffa a Milano e Roma, eppure la speranza di rivedere indietro i soldi per i creditori è sempre più lontana. Ecco perché

Il contenuto è riservato agli abbonati.