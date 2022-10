Bocciato il bilancio della quasi ministra Santanchè, cosa succede con Visibilia

Impossibile esprimere un giudizio. In sostanza una bocciatura. Questo il responso dei revisori che non ha approvato il bilancio di Visibilia editore, società fondata e poi partecipata dalla senatrice Daniela Santanchè, volto storico della destra italiana, recentemente rieletta al parlamento con Fratelli d’Italia (grazie al successo al collegio uninominale contro Carlo Cottarelli) e in odore di incarichi di governo (da più parti data come papabile ministro del Turismo nel nuovo governo)

Il contenuto è riservato agli abbonati.