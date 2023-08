Suicidio Ruffino: cosa succede ora con Visibilia

A due giorni pieni dai fatti nessuna parola di cordoglio ufficiale da parte della ministra del Turismo Daniela Santanchè è arrivata per la morte di Luca Giuseppe Reale Ruffino, il presidente di Visibilia editore suicidatosi nella camera da letto della sua casa milanese nella notte del 5 agosto. Eppure avrebbe molti motivi per esternare il suo ricordo: Ruffino è quello che ha lanciato la scialuppa di salvataggio alla senatrice piemontese nel momento del bisogno, comprando le sue quote in Visibilia con un’operazione molto veloce che le ha permesso di sganciarsi dalla società sotto attacco da parte dei soci di minoranza e sotto indagine da parte della procura. E per farlo l’imprenditore lecchese ha investito sia il suo denaro personale, sia quello della Sif Italia, l’azienda quotata in Borsa di cui è il maggiore azionista e che si occupa principalmente di amministrazione di condomini. Cosa accadrà negli assetti societari? L'approfondimento di Dossier

