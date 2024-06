Dossier Esclusivo

Santanchè, Visibilia e i prestiti garantiti dallo Stato erogati col trucco

I fondi, arrivati dalla Banca Popolare di Sondrio e dai fondi emiratini dovevano essere destinati agli investimenti. Sono stati invece impiegati per ripianare debiti preesistenti, danneggiando in primis dipendenti e fornitori. Ieri (3 giugno) la conferma per il commissariamento di Visibilia