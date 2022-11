“Non paga il fisco”: la procura chiede il fallimento di Visibilia

Visibilia Editore, la società che fino a un paio di settimane fa vedeva la neo ministra del Turismo Daniela Santanchè come prima azionista, è insolvente e per questo il tribunale fallimentare di Milano deve procedere alla sua liquidazione giudiziale. A sostenere questa tesi è la procura del capoluogo lombardo che è entrata ufficialmente in scena nella crisi societaria dell’azienda fondata dalla senatrice di Fratelli d’Italia, quotata in Borsa e proprietaria di alcune testate periodiche

Il contenuto è riservato agli abbonati.