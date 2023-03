Quei bravi ragazzi del porno a Milano

King Koala sta diventando il crocevia di un gruppo di ragazzi che se ne frega del “dover essere” imposto dai riti collettivi milanesi. E se la spassa senza tanti problemi. Una tribù decisamente colorata, variegata, eccessiva, e anche sessualmente esplicita. Per rendersene conto basta partecipare a una delle loro serate organizzate per presentare un libro o una delle loro riviste spinte, come le chiamavamo una volta per non dire “porno”

Il contenuto è riservato agli abbonati.