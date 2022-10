Smogville: dove l'aria inquinata ci costa più di 3 miliardi in salute, anche mentale

A Milano si stima che circa 1.500 persone ogni anno muoiono per quello che respirano. La patina giallo-arancione tipica dell’orizzonte milanese costa cara. In termini di salute e di spesa sanitaria. Ma lo smog impatta anche sulla salute mentale. Uno studio rivela che il rischio di ricovero per episodi maniacali con componente depressiva aumenta di 4 volte in base alla qualità dell’aria respirata nei giorni precedenti. Dati e storie su Dossier

