Perché nasce Dossier, perché a Milano Inchieste e approfondimenti. Perché Milano merita di essere raccontata sempre meglio. Dall'8 giugno, MilanoToday Dossier

Dossier è la nuova progetto di MilanoToday

Milanotoday da oltre un decennio fornisce quotidianamente news puntuali e attendibili sul territorio milanese: questo è e continuerà a rimanere il nostro lavoro, cioè i fatti e le notizie come materia prima. Tuttavia, soprattutto all’alba del primo lockdown nel marzo 2020, ci siamo resi conto quanto l’inchiesta e l’approfondimento fossero più che mai necessari. Da un lato per portare chiarezza nel mare magnum dei contenuti con cui i media bombardano il pubblico quotidianamente, dall’altro per stabilire un patto con gli utenti stessi utile alla costruzione di rapporto basato sulla fiducia e sul sostegno diretto.

A gennaio 2022 abbiamo svolto un sondaggio a cui hanno risposto migliaia di lettori: ci avete chiesto un salto di qualità con un giornalismo fatto di approfondimento e verifica, con inchieste sulla città, sempre basate sui fatti. Per questo motivo in una città che dopo Expo ha visto un dibattito politico “normalizzato” nella sua componente di maggioranza, con una opposizione sempre più incapace di rispondere al proprio ruolo, serve un occhio in più. Nasce, così, MilanoToday Dossier.

Uno sguardo critico su una metropoli che è sempre più venduta come modello, ma che in realtà porta con sé le tante storture della contemporaneità: dal mercato immobiliare sempre più esclusivo, gonfiato e quindi escludente, alle strutture economiche opache che si stanno comprando pezzi di città, passando per scuole non sempre all’altezza di questa modernità; e ancora, questioni sociali irrisolte e anzi acuite proprio dalla distanza sempre più evidente tra chi può e chi non può permettersi di vivere in città, oltre a una sanità che negli anni ha prodotto il paradosso della mancanza dei medici di base nella regione delle “eccellenze”. Senza dimenticare la ‘gig economy’ e l’abbraccio silenzioso tra colletti bianchi e un certo sottobosco criminale.

Gettare una luce nella città che corre, ma che lascia sempre più indietro gli ultimi, da chi resta senza lavoro a chi finisce in carcere, a chi invece si ritrova impigliato in una macchina giudiziaria che sconta inefficienze e sovraesposizioni. Allo stesso modo Dossier si propone l’indagine dell’ambiente per non cadere nella trappola della narrazione della “sostenibilità” tra operazioni di greenwashing ormai all’ordine del giorno e una filiera del rifiuto che nella regione locomotiva d’Italia appare sempre più grigia e inceppata. Lo faremo con inchieste e approfondimenti a puntate, stando sui temi nel tempo, che una storia non si esaurisce nell'istante della pubblicazione.

Nasce per questo, a partire dall' 8 giugno, Dossier, con l’intento di rendere ancora più importante il lavoro che abbiamo portato avanti da oltre un decennio, sviluppandolo con una nuova redazione dedicata: professionisti di grande talento ed esperienza, oltre a nuovi collaboratori, coordinati da Luca Rinaldi (Corriere, Linkiesta, direttore di IrpiMedia). Un plus di informazione che - ci avete spiegato e dimostrato nel sondaggio - siete anche pronti a sostenere economicamente con convinzione.

MilanoToday, dunque, migliora, cresce, vi offre ancora di più. Per un paio di settimane sarà tutto in libero accesso perché vogliamo mostrarvi cosa potrete leggere. Dal 28 giugno invece quegli stessi contenuti e tutti quelli che usciranno giorno dopo giorno diventeranno a pagamento. Potrete accedere a tutte le nostre inchieste e ai nostri approfondimenti sottoscrivendo un abbonamento del costo di 6 euro al mese, oppure di 48 euro all’anno se deciderete dunque di accordarci una fiducia maggiore. Dossier sarà disponibile da desktop, mobile e dalla nostra app, dando accesso anche a una newsletter settimanale con il meglio del racconto della città. Le inchieste e gli approfondimenti avranno, a supporto, infografiche interattive chiare ed esaustive, oltre a inserti video esclusivi e ulteriori contenuti multimediali sui concetti chiave. Il tutto con un nuovo layout in pagina elegante ed armonico. Abbonandovi potrete anche fruire dell’intero giornale senza pubblicità. Gli attuali contenuti di MilanoToday resteranno comunque accessibili in maniera gratuita, e sarà nostra cura continuare a migliorarli come abbiamo fatto in questi anni.