Storie tese tra Fontana e Moratti: il risiko elettorale spacca la destra lombarda

Chi frequenta i corridoi del Pirellone ammette che non è un buon momento per la giunta lombarda. Le rivalità interne al centrodestra, la sfida per le regionali del 2023 e le elezioni politiche di domenica stanno mettendo in difficoltà i vertici dell’amministrazione regionale. C'è un rimpasto in vista (5 assessori della giunta su 16 sono candidati), mentre Fontana e Moratti sembrano sempre più avversari all'interno di un centrodestra in cui i rapporti di forza stanno per ribaltarsi

Il contenuto è riservato agli abbonati.