Dossier Verso le regionali

La destra senza centro si è presa la Lombardia e peserà sulle elezioni regionali 2023

Fratelli d’Italia doppia la Lega e il risultato inevitabilmente si rifletterà sia sul rimpasto che arriverà per la giunta lombarda sia sulla tornata elettorale per il rinnovo del consiglio regionale. Così il voto del 2023 sarà un test per la tenuta della destra che ha perso il suo centro