Dossier Lombardia 2023

Cosa racconta il primo sondaggio sulle elezioni Regionali del 2023

Fontana parte in vantaggio, ma dovrà fare i conti con il successo di Fratelli d’Italia. Dall’altra parte a Majorino il compito di portare il PD fuori dalle mura di Milano. In mezzo Moratti, possibile soccorso per le maggioranze. Il sondaggio BiDiMedia/Today.it