Dossier Voto impossibile

Quel milione di voti a rischio dei fuorisede in Lombardia

Gli studenti e i lavoratori che vivono in Lombardia ma hanno mantenuto la residenza altrove sono quasi 1 milione. Tra questi, ci sarà chi non potrà votare alle prossime elezioni perché il viaggio costa troppo e i collegamenti non sono sempre garantiti. In Italia non esiste ancora una legge che preveda la possibilità di votare in un seggio diverso da quello della propria residenza: così per i fuorisede il voto è un privilegio