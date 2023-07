Santanchè: il fact-checking dell'informativa al Senato

Nella sede del Senato il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha riferito ai suoi colleghi in aula, come previsto, di tutte le questioni emerse in questi mesi intorno alla sua attività di imprenditrice e amministratrice di aziende. È stato un discorso totalmente auto assolutorio che ha preteso di derubricare a quisquilie tutti i fatti e le vicende che l’hanno toccata ultimamente fino ad arrivare a un ribaltamento della realtà

Il contenuto è riservato agli abbonati.