Dossier Verso le regionali

Mara Ghidorzi: “Noi contrasto vero al centrodestra, centrosinistra non ha fatto opposizione”

Parla l'outsider delle elezioni regionali candidata per Unione popolare. Per Ghidorzi dalla casa alla sanità, il pubblico deve tornare al centro. A Dossier dice: “espropriare gli edifici abbandonati per dare un tetto a chi non ce l'ha”