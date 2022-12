Dossier Opacità a palazzo

Così funziona il far west delle lobby dentro Regione Lombardia

Non c’è una norma che regoli l’ingresso dei lobbisti al Pirellone. Così i "gruppi di pressione" approcciano i consiglieri per voti e scambi di favore. Il consigliere Usuelli a Dossier: “Presentai una legge 2 anni fa, non è mai stata discussa”