Dossier La mappa del potere

Chi comanda nel centrodestra milanese? La nuova mappa del potere politico in città

Estate 2023, è tempo di campagna acquisti: proprio come i calciatori, anche diversi politici stanno cambiando casacca. Ecco cosa si muove nel centrodestra meneghino da Fratelli d'Italia alla Lega passando per l'eredità di Berlusconi in Forza Italia