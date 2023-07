La disfatta di Milanosport sugli impianti sportivi comunali

A Milano gli impianti sportivi di proprietà dell’amministrazione comunale sono 23, di cui 21 in mano a MilanoSport spa. 12 piscine, 5 centri sportivi con piscina, un centro tennis e uno balneare e due grandi impianti (Velodromo Maspes Vigorelli e Allianz Cloud). Totalmente partecipata dal Comune, è stata costituita il 16 dicembre 1992 dalle ceneri dell’Ente comunale Centro Milanese per lo Sport e la Ricreazione. Opera per favorire “l’esercizio di ogni attività relativa all’avviamento alla pratica dello sport o della ricreazione da parte dei cittadini, in special modo dei giovani”. Al 2018 il suo capitale era di più di 40 milioni di euro. Come sta la partecipata del Comune per lo sport.

Il contenuto è riservato agli abbonati.