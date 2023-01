Dalle partecipate del Comune alle multinazionali, tutti gli incarichi della commercialista arrestata per il Qatargate

La bufera del Qatargate belga investe in pieno anche la commercialista Monica Bellini, consulente dell’ex europarlamentare socialista Antonio Panzeri che diventa essa stessa uno snodo importante in questa vicenda destinata a breve a sbarcare anche in Italia. Arrestata nella sua casa di Opera la sera del 17 gennaio su ordine dei magistrati belgi che si stanno occupando del caso che ha sconvolto...

Il contenuto è riservato agli abbonati.