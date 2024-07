Castità, lavoro e fughe: vita da “numerarie” dell'Opus Dei

L'Opus Dei è un'organizzazione cattolica con circa 400 fedeli a Milano e 5.000 in Italia, basata su famiglia e lavoro. Emanuela Provera, ex numeraria dal 1998, descrive a Dossier la vita rigorosa e le pressioni subite. Nel 2021, 43 numerarie ausiliari in Argentina hanno denunciato abusi. Papa Francesco ha recentemente riformato l'istituzione, aumentando i controlli e modificando il rapporto con il Vaticano. Dossier ha raccolto la testimonianza di una delle numerarie del presente

