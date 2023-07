Il pasticcio dell'"ecomostro" di piazza Aspromonte che inguaia il Comune di Milano

Oggetto del contendere: la costruzione di una palazzina di sette piani in un isolato tra piazzale Aspromonte e via Lippi che, per il Comune, non è un cortile (e quindi l'edificio non avrebbe limiti d'altezza), ma per la procura sì. Un caso all'apparenza banale ma che mette nei guai il Comune, i suoi uffici tecnici e apre uno squarcio sulla gestione dei permessi a costruire in una città soffocata dal cemento. L'inchiesta di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.