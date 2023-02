Dossier Diritti negati

Abbiamo provato ad abortire a Milano: ecco com'è andata

Ottenere la certificazione di interruzione volontaria della gravidanza, un documento richiesto dalla legge per abortire, non è scontato. A Niguarda, in due consultori su quattro ci sono ginecologi obiettori o assenti e non possono fissare gli appuntamenti