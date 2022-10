Dietro una chiamata al 118: caporalato, girandole societarie e appalti al ribasso

Le indagini a carico della First Aid One Italia evidenziano l'esistenza di un mare in cui è difficoltoso stare a galla. Gli appalti al ribasso si traducono spesso in dipendenti sfruttati, pagati in nero e opacità che alla lunga incidono anche sul servizio offerto. Davanti alle inchieste però cambiano le organizzazioni, ma le facce rimangono le stesse come è in grado di rivelare Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.