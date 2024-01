Pochi medici e attese infinite: cosa sono davvero queste “case di comunità”

I lavori delle 8 case di comunità milanesi ancora da costruire sono fermi. Il progetto del poliambulatorio a Rogoredo è stato persino abolito. Per l’ex scuola di via Ghini in zona Ripamonti si stanno ancora aspettando le bonifiche. Difficilmente sarà operativa nel 2026. Tutti gli altri edifici si scorgono a fatica tra le case: sono vecchi mercati comunali in degrado e spazi vuoti dove, dopo le demolizioni, non è stato fatto più nulla. L'inchiesta di Dossier sulla Case di comunità a Milano

