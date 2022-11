Nascere e crescere con il diabete, la storia di Caterina

“I miei genitori mi hanno raccontato che a nove mesi avevo già imparato a dire tre parole: mamma, papà e acqua”. Uno dei sintomi del diabete è la sete. Caterina ricorda poco o nulla di quel periodo, era troppo piccola. Ha iniziato a stare male ancora prima di compiere tre anni. Ora ne ha 24, lavora come social media manager e copywriter. Parla della sua malattia con tranquillità, ha imparato a gestirla. Non sa neanche se definirla “malattia”. Ci convive da così tanto tempo da non conoscere una normalità differente. “Dopo l’esordio sono stata ricoverata per due settimane”, racconta a Dossier. I genitori hanno conservato le carte dell’ospedale. Nei casi di diabete pediatrico accade spesso di dover ricorrere al ricovero, perché si...

Il contenuto è riservato agli abbonati.