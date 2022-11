Diabete, l’epidemia silenziosa che si è presa il 5% dei lombardi

In meno di 20 anni il numero di diabetici è raddoppiato. Gli esperti la definiscono un’epidemia silenziosa: in Lombardia ci sono più di 500mila pazienti. Per il servizio sanitario pubblico garantire un’assistenza adeguata a così tante persone non è semplice: i centri specialistici stanno iniziando ad avere difficoltà. In particolare, per i pazienti che sviluppano il diabete in età già adulta. “Gli ambulatori sono in overbooking” (oltre la propria capacità, ndr), racconta Marisa Mottes, presidente dell’associazione dei diabetici della provincia di Milano. L’aumento dei casi riguarda sia il diabete di tipo 1, che si sviluppa in età pediatrica o adolescenziale e porta alla totale dipendenza dalle somministrazioni di insulina, sia il...

Il contenuto è riservato agli abbonati.