Perché i farmaci per il diabete si comprano su Telegram e TikTok

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha confermato in una nota pubblicata a metà novembre che ci saranno “carenze intermittenti di Ozempic per tutto il 2024”. Le richieste per l’antidiabetico, in commercio dal 2018, sono cresciute negli ultimi tempi. In parte è dovuto alla sua efficacia, in parte agli effetti positivi collaterali che si riflettono anche sulla perdita di peso. Per questo tutti vogliono Ozempic. Influencer, soprattutto su TikTok, hanno iniziato a promuoverne l’utilizzo in modo errato e poco consapevole. L'inchiesta di Dossier

