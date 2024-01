Le briciole in arrivo dal governo per la cura dei disturbi alimentari

Durante un question time alla Camera lo scorso 17 gennaio il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato che il governo stanzierà un fondo per il 2024 per i disturbi del comportamento alimentare (Dca). Schillaci è stato costretto a tornare sul punto dopo le proteste partite in seguito alla presentazione della manovra finanziaria del governo che non prevedevano stanziamenti per questa specifica categoria di disturbi. Ecco cosa può arrivare a Milano

Il contenuto è riservato agli abbonati.