Perché a Milano è impossibile curare l’anoressia

Quando Marilisa risponde al telefono ha lasciato da poche ore sua figlia in Piemonte in una clinica distante diverse centinaia di chilometri dalla loro casa. “Da quando ha 12 anni soffre di anoressia e bulimia”, racconta. Ricoverarla in Lombardia non era possibile, per questo motivo Marilisa ha dovuto scegliere un’altra città. L'inchiesta di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.