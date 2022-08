Così è stato smantellato il sistema di prevenzione dei maltrattamenti sui minori

Ospedale di Niguarda. Un bambino di 2 anni arriva al pronto soccorso. Anemico per le punture di parassiti sparse su tutto il corpo. È un bimbo di origine filippina che non aveva mai fatto vaccinazioni né visite pediatriche prima di allora. Quello di Diana Pifferi, la bambina di un anno e mezzo abbandonata per sei giorni a casa da sola dalla madre e poi morta di stenti lo scorso luglio, non è un caso isolato o potrebbe non esserlo. La testimonianza di un'ostetrica a Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.