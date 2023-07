250 euro a visita: così a Milano anche la guardia medica diventa a pagamento

“Le visite in città costano 250 euro. Quelle nell’hinterland 300”. A parlare con Dossier è Donatella Vitali, ex guardia medica che ha deciso di aprire un’attività in cui offre visite domiciliari a pagamento. Realtà come queste dimostrano quanto il servizio nel sistema sanitario pubblico fatichi a rispondere ai bisogni dei cittadini

Il contenuto è riservato agli abbonati.