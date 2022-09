“Mia figlia ha una malattia rara, ma la Regione non garantisce assistenza”

“Non so neanche da dove iniziare: i problemi sono tantissimi”. Lucia ha una figlia: si chiama Michela, ha 7 anni, soffre di una malattia rara da quando è piccola. Lucia e suo marito si occupano di accudirla. Da anni chiedono aiuto. Michela ha diritto ad un’assistenza specialistica, in teoria dovrebbe essere seguita a casa da professionisti sanitari e sociali. Non è così: Michela, a parte i suoi genitori, non ha praticamente nessuno e sta rischiando di dover rinunciare alla scuola, la denuncia

Il contenuto è riservato agli abbonati.