"Attese di giorni e caos": 24 ore in corsia al pronto soccorso

Il corridoio è stretto, a fatica si riesce a camminare. Il passaggio è ostruito da diversi pazienti in barella che aspettano di essere spostati e da chi sta facendo la coda per essere visitato. I pronto soccorso sono in sofferenza, lo abbiamo potuto constatare di persona. Una signora all’uscita ci racconta che sua madre, positiva al Covid-19, è rimasta ricoverata 8 giorni in pronto soccorso...

Il contenuto è riservato agli abbonati.